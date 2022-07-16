Абаскаль: «Ребята должны были показать, что они бьются за «Спартак», и они это сделали»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:1) для канала «Матч Премьер».

- Скажите, что вы сказали своим футболистам в перерыве, потому что с первых минут «Спартак» пошел вперед и играл агрессивно?

- В перерыве нужно было просто сказать ребятам, чтобы они показали тот характер, который у них есть, потому что мы неплохо начали матч. Да, ситуация ухудшилась из-за удаления и гола, который уже был забит после завершения добавленного времени на 30 секунд позже. Тем не менее, в такие моменты мы должны были проявить характер, ребята должны были показать, что они бьются за «Спартак», за клуб, и они это сделали. Мы должны взять эти позитивные моменты и идти дальше.