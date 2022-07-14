Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов мог оказаться в «Спартаке». В этом признался генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков, который подтвердил, что нынешний наставник «армейцев» входил в шорт-лист «Спартака».

«У нас был определённый шорт-лист по тренерам, Федотов бы. Мы с Лукой (бывшим спортивным директором) поговорили. Я высказал своё мнение, он высказал своё мнение. В итоге мы сошлись на другом варианте», – цитирует Мележикова телеграм-канал «Футбольный биги».

Напомним, что новым тренером «Спартака» стал Гильермо Абаскаль. Свой дебютный матч в Российской премьер-лиге испанец проведёт послезавтра против грозненского «Ахмата».