Арбитр Безбородов: Не имею особенных чувств к «Спартаку»

Работа Владислава Безбородова на матче РПЛ «Ахмат» - «Спартак» (1:1) оставила немало вопросов. За считанные дни до игры арбитр дал интервью, в котором, среди прочего, ответил на любопытный вопрос.

Безбородову сообщили, что многим арбитрам тяжелее всего судить матчи с участием «Спартака». У рефери спросили, является ли для него таким клубом «Краснодар» из-за давних претензий представителя клуба Владимира Хашига.

«У меня вообще нет особенных чувств или эмоций ни к одной из команд - ни положительных, ни отрицательных», - сказал Безбородов sport24.

При этом Безбородов отметил, что ему нравится работать на играх «Краснодара» из-за яркого стиля игры команды и клубного стадиона.