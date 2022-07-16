​Агаларов начнёт матч со «Спартаком» в запасе

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Ахмат» будет принимать «Спартак». Новоиспечённый форвард грозненской команды Гамид Агаларов начнёт игру на скамейке для запасных. Включение нападающего в заявку означает, что он сможет выйти на поле по ходу встречи.

О подписании контракта с Гамидом Агаларовым «Ахмат» объявил накануне. Ранее нападающий выступал за «Уфу». В чемпионате России сезона 2021/2022 Агаларов стал лучшим бомбардиром, отметившись 19 результативными ударами.

Следить за ходом матча «Ахмат» - «Спартак» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.