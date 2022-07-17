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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хусаинов разобрал эпизод с неназначенным пенальти в матче «Ахмат» - «Спартак»

17 Июля 2022 • 09:54 Комментировать
Ахмат
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший судья Сергей Хусаинов высказался о работе судей на матче первого тура чемпионата России между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В разговоре с корреспондентом «Плеймейкера» эксперт разобрал эпизод с попаданием мяча в руку игрока хозяев после прострела Куинси Промеса. Многим показалось, что в том моменте судья Безбородов должен был поставить пенальти в ворота хозяев.

«Рикошет, несчастный случай. Рука находилась в вертикальном положении. Футболист не делал никакого движения. Не было умысла. Поддерживаю решение Безбородова», - высказался Хусаинов.

Во втором туре чемпионата России «красно-белые» на выезде встретятся с «Краснодаром». Поединок пройдет в субботу, 23 июля, начало – 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Хусаинов Ахмат
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