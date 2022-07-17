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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: Такие нарушения неприемлемы для Рыбуса

17 Июля 2022 • 14:49 Комментировать
Ахмат
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал удаление защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в матче против «Ахмата».

«Рыбус — опытный игрок, играл в национальной сборной, выступал в различных российских клубах. Такие нарушения для него неприемлемы», — заявил Бышовец Betonmobile.

Поляк перешел в стан «красно-белых» в текущее трансферное окно. Он был удален в матче первого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» за два нарушения, интервал которых составил всего лишь несколько секунд. Рыбус получил красную карточку в конце первого тайма. Встреча завершись ничейным результатом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анатолий Бышовец Мацей Рыбус Ахмат
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