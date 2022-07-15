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Урунов может продолжить карьеру в чемпионате Южной Кореи

15 Июля 2022 • 11:39 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
2.50 3.60 2.70
16.07 20:00

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может перейти в корейский клуб «Чонбук Моторз», сообщает Championat.Asia.

По информации источника, руководство «красно-белых» рассчитывает заработать на продаже своего футболиста 2 миллиона евро.

«Чонбук» — восьмикратный чемпион Южной Кореи, а также четырёхкратный обладатель Кубка страны.

Минувший сезон 21-летний Урунов провёл в «Уфе» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 17 матчах башкирской команды, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Урунова в 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Остон Урунов Трансферы футбола - лето 2022 Чонбук Моторз
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