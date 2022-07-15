Урунов может продолжить карьеру в чемпионате Южной Кореи

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может перейти в корейский клуб «Чонбук Моторз», сообщает Championat.Asia.
По информации источника, руководство «красно-белых» рассчитывает заработать на продаже своего футболиста 2 миллиона евро.
«Чонбук» — восьмикратный чемпион Южной Кореи, а также четырёхкратный обладатель Кубка страны.
Минувший сезон 21-летний Урунов провёл в «Уфе» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 17 матчах башкирской команды, не отметившись в них результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Урунова в 700 тысяч евро.