Федотов высказался об удалении Рыбуса в матче между «Спартаком» и «Ахматом»

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение главного судьи матча «Спартак» - «Ахмат» Владислава Безбородова удалить Мацея Рыбуса.

«По правилам игры тут все верно, Безбородов не ошибся. Первая желтая была показана за срыв атаки, а вторая в совокупности за нарушение и за то, что Рыбус повелся на провокацию», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Эксперт подытожил, что основания у Безбородова для двух желтых карточек были, поэтому арбитр принял правильное решение, удалив Рыбуса.

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