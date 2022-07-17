Каррера оценил уровень судейства в России

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее поработавший у руля московского «Спартака», поделился мнением об уровне судейства в российском чемпионате.

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание - такова их судьба», - передает слова итальянца Sport24.

В матче стартового тура чемпионата России «Спартак» на выезде встречался с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. После завершения противостояния представители «красно-белых» выразили недовольство некоторыми решениями судейской бригады.