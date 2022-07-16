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Кечинов прокомментировал заявление Глушенкова о готовности перейти в ЦСКА

16 Июля 2022 • 15:10 Комментировать
Оренбург
...
Крылья Советов
2.75 3.35 2.60
Через 1 ч. 28 мин.

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова о возможном переходе в ЦСКА.

Ранее Глушенков сказал, что мог бы перейти в ЦСКА, если бы его туда позвали, потому что играет для себя, а не для поклонников.

«Это его мнение. Он взрослый человек и отдаёт отчет своим словам и поступкам. Раз он так посчитал, значит, он так считает. Мы играем как раньше, так и сейчас для болельщиков», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что если не будет болельщиков, то непонятно, для чего тогда нужен футбол.

Напомним, в текущее трансферное окно 22-летний Глушенков на постоянной основе перешел в «Крылья Советов» из «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Крылья Советов Валерий Кечинов Максим Глушенков
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Идет 45 минута ЦСКА Москва 1:0 Урал 1.57 4.30 5.90
16.07  17:30 Оренбург ... Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
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