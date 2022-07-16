Кечинов прокомментировал заявление Глушенкова о готовности перейти в ЦСКА

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова о возможном переходе в ЦСКА.

Ранее Глушенков сказал, что мог бы перейти в ЦСКА, если бы его туда позвали, потому что играет для себя, а не для поклонников.

«Это его мнение. Он взрослый человек и отдаёт отчет своим словам и поступкам. Раз он так посчитал, значит, он так считает. Мы играем как раньше, так и сейчас для болельщиков», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что если не будет болельщиков, то непонятно, для чего тогда нужен футбол.

Напомним, в текущее трансферное окно 22-летний Глушенков на постоянной основе перешел в «Крылья Советов» из «Спартака».