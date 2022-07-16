Быстров: «Спартак» находится в 25 очках от первого места и жалуется, что ему не поставили какой-то пенальти

Экс-игрок московского «Спартака» Владимир Быстров уверен, что клуб идёт не туда. Он считает, что не стоит опираться на легионеров, которые «бегут как крысы с корабля, сыграв 20 матчей за три года». Во времена Быстрова «красно-белые» вели борьбу за первое место и проигрывали только из-за собственных ошибок, никого в этом не обвиняя.

- А тут ты находишься в 25 очках от первого места и жалуешься, что тебе не поставили какой-то пенальти. Так тебе ещё десять не поставят! - заявил Быстров Sport24.

Если в клубе никто не делает выводы, «Спартак» ждет первое место, но по скандальным историям, уверен Быстров.

Напомним, в субботу арбитр матча с «Ахматом» (1:1) Владислав Безбородов принял ряд спорных решений не в пользу «Спартака».