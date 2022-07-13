Камоцци заявил, что не хочет говорить про Каттани

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

Камоцци сказал «Спорт-Экспрессу», что не знает причины ухода Каттани, не было бесед с ним на эту тему. Была совместная работа, но прошлое должно остаться в прошлом. Про причины лучше уточнить у «Спартака».

Ранее у Франко Камоцци закончился контракт с «красно-белыми», который он не стал продлевать.

«Сейчас не хочу говорить ничего про этого человека (Каттани)», — добавил Камоцци.

Сегодня, 13 июля, 40-летний Каттани покинул должность спортивного директора «Спартака».