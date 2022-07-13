Абаскаль не покинет «Спартак»

Агент Дэвид Собрадо рассказал о будущем своего клиента Гильермо Абаскаля, который является главным тренером «Спартака».

«Гильермо Абаскаль останется главным тренером «Спартака», несмотря на уход спортивного директора Каттани», — приводит слова Собрадо «Чемпионат».

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани покинул свой пост. По его словам, именно он был инициатором приглашения 33-летнего испанца на должность главного тренера «красно-белых», потому что считает специалиста одним из самых перспективных тренеров в Европе.

По информации СМИ, технический координатор «Спартака» Артём Ребров временно займет пост Каттани.