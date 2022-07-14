Кевин Коуэн, агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на слухи об уходе своего клиента из команды Гильермо Абаскаля. Напомним, что ямаец присоединился к «красно-белым» в январе и с тех пор за несколько месяцев сумел забить 5 голов в РПЛ и выиграть Кубок России.

«Вчера были новости о том, что он может продолжить карьеру в Турции и интересе от «Фенербахче», потом говорят, что Шамар вообще настроен уйти из команды, но всё это полная ерунда. Шамар остаётся футболистом «Спартака» и готовится к новому сезону», – сказал агент Коуэна в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.ру».