ЭСК РФС посчитал, что Безбородов не допустил ошибок в игре «Ахмат» - «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе судьи Владислава Безбородова, который обслуживал матч «Ахмат» - «Спартак». Об этом сообщает «РБ Спорт».

После встречи первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» обратился в ЭСК, попросив оценить пять спорных эпизодов в матче с «Ахматом». Заседание ЭСК состоялось, и решения Безбородова были признаны правильными во всех моментах.

В первом туре чемпионата России «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ахматом», игра завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте защитник «красно-белых» Мацей Рыбус был удален, получив две желтые карточки в течение нескольких секунд.