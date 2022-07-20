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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЭСК РФС посчитал, что Безбородов не допустил ошибок в игре «Ахмат» - «Спартак»

20 Июля 2022 • 21:31 Комментировать (5)
Ахмат
1:1
Спартак Москва
окончен

Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе судьи Владислава Безбородова, который обслуживал матч «Ахмат» - «Спартак». Об этом сообщает «РБ Спорт».

После встречи первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» обратился в ЭСК, попросив оценить пять спорных эпизодов в матче с «Ахматом». Заседание ЭСК состоялось, и решения Безбородова были признаны правильными во всех моментах.  

В первом туре чемпионата России «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ахматом», игра завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте защитник «красно-белых» Мацей Рыбус был удален, получив две желтые карточки в течение нескольких секунд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Безбородов Ахмат ЭСК РФС
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