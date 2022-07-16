Тимофеев: «Должны были выигрывать сегодняшний матч, учитывая, что «Спартак» играл в меньшинстве»

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие впечатления от игры?

- Конечно, рады, что чемпионат начался, готовились долго, но впечатления, скажем так, не очень положительные. Я считаю, что должны были выигрывать сегодняшний матч, учитывая, что «Спартак» играл в меньшинстве. Считаю, что мы потеряли два очка, нежели приобрели одно.

- На ваш взгляд, чего не хватило? Потому что вроде бы во втором тайме неплохо играли.

- Да, забить голы нужно, свои моменты реализовывать, этого не хватило.