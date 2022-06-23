Селюк: «Конате остаётся и не собирается пользоваться дурацким правилом ФИФА»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что футболит не планирует приостанавливать контракт с грозненским клубом.

«С Конате всё в порядке, он остаётся и не собирается пользоваться дурацким правилом ФИФА. Его полностью всё устраивает в «Ахмате», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Также Селюк заявил, что Конате не боится конкуренции с экс-нападающим «Краснодара» Владимиром Ильиным, который, как ожидается, в следующем сезоне будет выступать за «Ахмат».

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл в составе грозненцев 27 матчей, отметившись в них восемью забитыми мячами, а также одной результативной передачей. Контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года.