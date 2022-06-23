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Селюк: «Конате остаётся и не собирается пользоваться дурацким правилом ФИФА»

23 Июня 2022 • 14:03 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
16.07 18:00

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что футболит не планирует приостанавливать контракт с грозненским клубом.

«С Конате всё в порядке, он остаётся и не собирается пользоваться дурацким правилом ФИФА. Его полностью всё устраивает в «Ахмате», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Также Селюк заявил, что Конате не боится конкуренции с экс-нападающим «Краснодара»  Владимиром Ильиным, который, как ожидается, в следующем сезоне будет выступать за  «Ахмат». 

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл в составе грозненцев 27 матчей, отметившись в них восемью забитыми мячами, а также одной результативной передачей. Контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат
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