Быстров разнёс «Спартак» за их жалобы

Из стана «Спартака» регулярно звучат жалобы – то на судейство, то на какие-то другие моменты. Недавно, например, «красно-белые» грозились бойкотировать матч за суперкубок России, поскольку его было решено проводить в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита».

Экс-игрок команды Владимир Быстро раскритиковал «Спартака» за их манеру жаловаться.

«Да то, что они делают - это бред! Если вы в «Спартак» берёте футболистов, которые потом бегут как крысы с корабля, сыграв 20 матчей за три года, то и будете бороться за то место, которое заслуживаете», - высказался Быстров в интервью для sport24.

Быстров напомнил, что во времена его выступлений за клуб «Спартак» почти всегда был борцом за титул чемпиона России. При этом, по словам экс-игрока «красно-белых», они не жаловались на судейство.

«А тут ты находишься в 25 очках от первого места и жалуешься, что тебе не поставили какой-то пенальти», - рассказал Быстров.