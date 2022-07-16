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Лапочкин указал на ошибку Безбородова в пользу «Ахмата»

16 Июля 2022 • 22:47 Комментировать
Ахмат
1:1
Спартак Москва
окончен

Арбитр Сергей Лапочкин в эфире канала «Матч Премьер» разобрал спорные моменты матча «Ахмат» - «Спартак».

- Рука не успела стать в опору, но это не является нарушением правил, потому что игрок падает естественно, рука идет в опору, но она не успевает встать в нее. Поэтому мы вот это действие расцениваем как естественное, и это не может быть пенальти. Видите, мяч проходит между ног, рука сзади, и в нее попадает мяч, поэтому точно это не игра рукой, и не должно быть нарушением, поэтому это не пенальти.

- Эпизод Шелия - Соболев, кто там прав, кто виноват, и насколько виноват Безбородов, показавший желтую?

- Мне кажется, здесь самое простое в этой истории было просто назначить штрафной удар в пользу обороны, потому что я вижу, что Соболев изначально врезается во вратаря и нарушает правила. И всё, ничего не было бы. Но Влад продолжил игру, и дальше происходит… С моей точки зрения, это все-таки агрессивное поведение, потому что мяча нету, и игрок «Ахмата» бьет ногой, шипами в икроножную мышцу. Если бы это была борьба за мяч, мы могли бы говорить про безрассудство. Тут нет мяча, он вышел из игры, поэтому для меня это удар, это агрессивное поведение и красная карточка.

- Должен был бы быть назначен пенальти или нет?

- Я думаю, надо остановить момент касания, но кажется, что мяч уже покинул пределы поля, поэтому мы не можем говорить про пенальти, так как мяч уже покинул пределы поля и всё. Если бы мяч не покинул, то это уже пенальти и красная.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Безбородов Сергей Лапочкин Ахмат
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окончен Оренбург 2:4 Крылья Советов 2.75 3.35 2.60
окончен Ахмат 1:1 Спартак Москва 2.80 3.30 2.75
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
17.07  17:30 Локомотив Москва ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
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