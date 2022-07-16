В «Спартаке» высказались о возможном уходе Николсона

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о будущем нападающего «красно-белых» Шамара Николсона.

Ранее сообщалось, что в услугах ямайского форварда заинтересован турецкий «Фенербахче».

Мележиков опроверг слухи о возможном уходе футболиста, заявив, что Николсон не собирается приостанавливать контракт с московским клубом.

«Насколько вижу, Шамар очень доволен своим положением в команде. Пока сигналов нет», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний нападающий провёл в составе «Спартака» 15 матчей, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.