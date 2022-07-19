Московский «Спартак» подколол «Барселону»

Каталонская «Барселона» объявила о трансфере польского форварда Роберта Левандовски, и на это отреагировали в пресс-службе московского «Спартака», подколов каталонцев. Дело в том, что «Барселона» испытывает известные финансовые трудности, но это не мешает клубу проводить активную трансферную политику и покупать игроков. «Спартак» опубликовал запись следующего характера.

- Наше лицо, когда «Барселона» хочет купить Мозеса за виртуальные деньги платежами, структурированными до 2438 года, - написала пресс-служба московского клуба.

Этот шутливый пост - ответ на все новости, связанные с приобретениями «Барселоны» нынешним леом. Чтобы покупать игроков в долг, нужно иметь особый дар убеждения!