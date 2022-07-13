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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия рассказал, будет ли он играть в Медийной лиге

13 Июля 2022 • 21:14 Комментировать
Ахмат
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Спартак Москва
2.60 3.45 2.60
16.07 20:00

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что готов сыграть за «Бей Беги».   

«Выйду ли на поле за «Бей Беги? Об этом речи быть не может, пока у «Спартака» идет сезон. Что касается межсезонья, когда я буду в отпуске и будут проходит игры, то с удовольствием приму участие», — сказал Джикия «Спорт-Экспрессу».

Футболист отметил, что во время отпуска он уже играл с ребятами из Медийной лиги. Возможно, скоро будут какие-то видео.

Ранее Джикия сообщил, что за «Бей Беги» будут выступать Андрей Ещенко и Тарас Бурлак. Сейчас идут переговоры с Александром Прудниковым. Помимо этого, есть желание пригласить Юрия Жиркова.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Александр Соболев Медийная Футбольная лига Бей Беги
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