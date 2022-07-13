Жирков может пополнить состав «Бей Беги»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о трансферных планах ФК «Бей Беги».

«Бурлак будет с нами. Возможно, Александр Прудников. Он сейчас залечивает травму, ведем с ним переговоры», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Футболист рассказал, что возможен вариант с приглашением в команду Юрия Жиркова, но нужно найти баланс, чтобы люди не говорили о том, почему в «Бей Беги» так много профессиональных футболистов. Больше хочется смотреть в другую сторону, необходимо соблюдать регламент.

Ранее сообщалось, что за команду Александра Соболева и Георгия Джикии будет выступать заместитель технического директора академии «Спартака» Андрей Ещенко.