Мостовой: «По составу «Спартак» должен быть в пятёрке»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил перспективы «красно-белых» в новом розыгрыше РПЛ.

Мостовой считает, что нынешний состав московской команды помогает им бороться за самые высокие места. Однако, по мнению эксперта, такая же ситуация была и в прошлом сезоне, но «Спартак» занял лишь 10-е место в турнирной таблице.

«На сегодняшний день по составу «Спартак» должен точно попадать в пятёрку. Хотя неважно, какое место. Есть победитель чемпионата и все остальные», — цитирует Мостового RT.

Свой первый матч в текущем розыгрыше РПЛ «красно-белые» проведут сегодня, 16 июля. Подопечные Гильермо Абаскаля встретятся в гостях с «Ахматом», начало — в 20:00 по московскому времени.