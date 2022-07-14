Агент Константин Евграфов для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию об интересе португальского «Маритиму» к Гамиду Агаларову. В четверг стало известно, что форвард предпочёл перебраться в «Ахмат», а не в португальский клуб.

- Вариант с «Маритиму» для Агаларова был реальным, но, к сожалению, всё уперлось в финансовый вопрос. Португальцы готовы были взять нападающего в аренду, чтобы засветить его, а через год получить свой процент при переходе игрока уже в более статусный клуб. Ставка была на это. Платить «Уфе» за Агаларова 3 млн евро в «Маритиму» были не готовы. Естественно, что и самому Гамиду предлагали не самые большие деньги, зато была перспектива.

- Были у других российских игроков варианты в Европе?

- И были, и есть. Хотя сейчас сложно, не во всех странах готовы рассматривать наших игроков. Тем не менее, были контакты, обсуждения, были и предложения. К сожалению, борьбе за перспективу там многие предпочитают стабильный контракт в России.