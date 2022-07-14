Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Евграфов: «Агаларову предлагали перейти в «Маритиму» за не самые большие деньги, зато была перспектива» эксклюзив

14 Июля 2022 • 19:06 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
2.50 3.60 2.70
16.07 20:00

Агент Константин Евграфов для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию об интересе португальского «Маритиму» к Гамиду Агаларову. В четверг стало известно, что форвард предпочёл перебраться в «Ахмат», а не в португальский клуб.

- Вариант с «Маритиму» для Агаларова был реальным, но, к сожалению, всё уперлось в финансовый вопрос. Португальцы готовы были взять нападающего в аренду, чтобы засветить его, а через год получить свой процент при переходе игрока уже в более статусный клуб. Ставка была на это. Платить «Уфе» за Агаларова 3 млн евро в «Маритиму» были не готовы. Естественно, что и самому Гамиду предлагали не самые большие деньги, зато была перспектива.

- Были у других российских игроков варианты в Европе?

- И были, и есть. Хотя сейчас сложно, не во всех странах готовы рассматривать наших игроков. Тем не менее, были контакты, обсуждения, были и предложения. К сожалению, борьбе за перспективу там многие предпочитают стабильный контракт в России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Константин Евграфов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.07  20:00 Химки ... Зенит 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Июля
19:59 · Россия. Премьер-лига
​Сигурдссон после приостановки контракта с ЦСКА перешёл в «Норрчёпинг» официально
19:44 · Россия. Премьер-лига
​Ломовицкий перешёл в «Химки» официально
19:30 · Россия. Премьер-лига
Источник: Яка Бийол стал игроком «Удинезе»
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: У меня не было конфликта с Каттани
19:15 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Сан-Лоренсо» прояснил ситуацию по переговорам с ЦСКА по Гайчу
18:53 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Надеюсь, Агаларов не станет игроком одного сезона»
18:49 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали о новой форме команды
18:30 · Россия. Премьер-лига
Определено место проведения Суперфинала Кубка России-2022/2023
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили смешат слова Мележикова о борьбе «Спартака» за чемпионство
18:19 · Россия. Премьер-лига
​Радимов ответил на вопрос, может ли «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»
17:44 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» пока будет играть в старой форме
17:34 · Россия. Премьер-лига
Погребняк отреагировал на новость о переходе Агаларова в «Ахмат»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Боженов снова был арендован «Химками»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА начнёт чемпионат в новой форме
17:05 · Россия. Первая лига
«Рубин» арендовал игрока «Ростова» официально
Все новости
Рекомендуем