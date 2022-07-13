Каттани покинул «Спартак» из-за того, что клуб отказался подписывать 33-летнего бразильца

Стала известна одна из причин, по которой спортивный директор «Спартака» Лука Каттани решил покинуть свой пост.

Как сообщает «Чемпионат», итальянец остался недоволен решением клуба не подписывать контракт с экс-защитником «Краснодара» Налдо.

Прошлый сезон бразилец провёл в составе «Антальяспора». За турецкий клуб 33-летний защитник отыграл 38 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 Налдо защищал цвета «Краснодара», в составе которого провёл 24 матча, забив в них два мяча. Также футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», «Эспаньол», «Удинезе», «Хетафе» и «Болонью».