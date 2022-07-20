КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Оренбург» в первом туре РПЛ

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц поделился информацией о том, кто получит денежные штрафы.

«Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны», — передает слова Григорьянца «Чемпионат».

Представить КДК отметил, что «Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку на четыре минуты на второй тайм, это является прямым нарушением регламента.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» в гостевом матче сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а «Оренбург» дома проиграл «Крыльям Советов» (2:4).