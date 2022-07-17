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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили не верит в Абаскаля

17 Июля 2022 • 14:14 Комментировать
Ахмат
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о матче «красно-белых» против «Ахмата».

«Ахмат» сам виноват, что упустил победу. Но, к чести спартаковских молодых футболистов, могу сказать, что они не остановились, до конца боролись и все-таки вырвали ничью», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По словам эксперта, он не верит в наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Неизвестно, какие у него взаимоотношения с игроками, и какой дальнейший план.

«Спартак» в матче первого тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Весь второй тайм «красно-белые» провели в меньшинстве после удаления защитника Мацея Рыбуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Ахмат Гильермо Абаскаль
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