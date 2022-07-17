Камоцци пожелал «Спартаку» выиграть РПЛ и Кубок России

Франко Камоцци, экс-советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, пожелал удачи «красно-белым» в новом розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Спартаку» я желаю достичь всех поставленных целей на сезон. Готов ли помогать команде? Конечно, но это вопрос к клубу», - рассказал специалист в беседе с журналистом «РБ Спорта».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Малежиков заявил, что перед клубом стоит задача выиграть чемпионат и Кубок страны.

В первом туре Премьер-лиги спартаковцы на выезде поделили очки с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.