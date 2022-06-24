«Ахмат» продлил контракты с Нижичем и Беришей

«Ахмат» продлил контракты с футболистами команды — защитником Зораном Нижичем и полузащитником Бернардом Беришей, сообщает Metaratings.

Предыдущие соглашения обоих футболистов с грозненским клубом были рассчитаны до лета нынешнего года.

В минувшем сезоне 30-летний Бериша провёл за «Ахмат» 13 матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. На счету 32-летнего Нижича 21 проведённый матч, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить свои контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.