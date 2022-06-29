Гендиректор «Ахмата» заявил, что будет рад приходу Ахметова

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на слухи о возможном переходе в грозненский клуб бывшего игрока ЦСКА Ильзата Ахметова.

Ранее сообщалось, что полузащитник покинул «Краснодар», где находился на просмотре после ухода из московского клуба, за который выступал на протяжении четырёх последних сезонов.

«Если Ильзат продолжит карьеру в «Ахмате», мы будем рады. Такого игрока многие клубы будут рады видеть у себя», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 24-летний Ахметов провёл в составе «армейцев» 22 матча, отметившись в них двумя голами и тремя результативными передачами.