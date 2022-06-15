«Ахмат» объявил о подписании контракта с боснийским защитником

Грозненский «Ахмат» официально объявил о подписании контракта с боснийским защитником Дарко Тодоровичем.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, 25-летний боснийский футболист в прошедшем сезона выступал за «Ахмат» на правах арендного соглашения, но теперь российская команда подписала с игроком полноценный контракт на два года. До этого Тодорович также выступал за «Хайдук», «РБ Зальцбург», «Слободу» и другие клубы.

В прошедшем сезоне Дарко Тодорович провёл в российском чемпионате в составе «Ахмата» 17 поединков, в которых получил четыре жёлтые карточки.