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«Ахмат» объявил о подписании контракта с боснийским защитником

15 Июня 2022 • 07:47 Комментировать

Грозненский «Ахмат» официально объявил о подписании контракта с боснийским защитником Дарко Тодоровичем.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, 25-летний боснийский футболист в прошедшем сезона выступал за «Ахмат» на правах арендного соглашения, но теперь российская команда подписала с игроком полноценный контракт на два года. До этого Тодорович также выступал за «Хайдук», «РБ Зальцбург», «Слободу» и другие клубы.

В прошедшем сезоне Дарко Тодорович провёл в российском чемпионате в составе «Ахмата» 17 поединков, в которых получил четыре жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Ахмат Дарко Тодорович
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