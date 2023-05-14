Геркус: «Торпедо» будет очень сложно вернуться в РПЛ

Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о шансах «автозаводец» на возвращение в РПЛ через год. После 27 туров подопечные Жозепа Клотета потеряли шансы на сохранение места в элитном дивизионе. Следующий сезон «черно-белые» проведут в Первой лиге.

«В силу инерции сложившихся сейчас обстоятельств, это будет очень сложно. Как минимум, с ними вылетит еще одна команда, которая будет бороться. «Алания» достроит стадион. Плюс «Арсенал», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

В 28-м туре чемпионата России «Торпедо» примет на своем поле «Динамо», матч пройдет 20 мая и начнется в 16:30 по мск.