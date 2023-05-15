Березовский сравнил «Динамо» Шварца и Йокановича

Бывший голкипер московского «Динамо», а ныне тренер сборной Армении Роман Березовский порассуждал о том, как изменился столетний московский клуб за целый год.

«Между «Динамо» при Шварце и сейчас разница в игре команды налицо. Тогда более сыгранной их команда выглядела. И были качественные футболисты – такие, как Шиманьски, Ордец. Сейчас таких нет», - заявил Березовский «Чемпионату».

Напомним, что в прошлом году динамовцами руководил немецкий специалист Сандро Шварц. При нём «бело-голубые» временами навязывали борьбу питерскому «Зениту» на первой строчке турнирной таблицы, но в итоге завершили сезон на третьем месте, завоевав бронзовые медали

«Динамо» Йокановича идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ текущего сезона за три тура до конца. В минувшие выходные серб был уволен на фоне унизительного поражения от «Ахмата» дома – 0:3.