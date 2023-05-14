Официальный телеграм-канал Первой лиги пошутил над московским «Торпедо» после недавнего официального вылета «автозаводцев» из РПЛ.

«С возвращением в лучшую лигу мира», - написано на опубликованной фотографии с игроками «Торпедо», которая наверняка была заготовлена заранее.

«Торпедо», напомним, вылетело в Первую лигу всего лишь сезон спустя после возвращения в элиту российского футбола. Сегодня вечером «автозаводцы» разгромно проиграли московскому ЦСКА и лишились даже минимальных математических шансов на то, чтобы остаться в РПЛ на будущий год.