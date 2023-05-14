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«С возвращением в лучшую лигу мира»: В Первой лиге подшутили над «Торпедо» фото

14 Мая 2023 • 00:00 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Официальный телеграм-канал Первой лиги пошутил над московским «Торпедо» после недавнего официального вылета «автозаводцев» из РПЛ.

«С возвращением в лучшую лигу мира», - написано на опубликованной фотографии с игроками «Торпедо», которая наверняка была заготовлена заранее.

«Торпедо», напомним, вылетело в Первую лигу всего лишь сезон спустя после возвращения в элиту российского футбола. Сегодня вечером «автозаводцы» разгромно проиграли московскому ЦСКА и лишились даже минимальных математических шансов на то, чтобы остаться в РПЛ на будущий год.

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Торпедо Москва Первая лига
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