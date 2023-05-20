Булыкин: Отставка Йокановича повлияла на «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о матче 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» на выезде разгромили «Торпедо» со счётом 3:0.

Экс-игрок сборной России отметил, что на игру столичного клуба повлияло много факторов, среди которых увольнение главного тренера Славиши Йокановича.

«Игроки «Динамо» всё ещё хотят сделать подарок болельщикам в виде побед. Эмоции от увольнения Йокановича сохранятся до конца сезона: игроки «Динамо» покажут максимум в оставшихся играх, а потом спокойно поедут в отпуск», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

«Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.