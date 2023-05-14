Геркус назвал фатальные ошибки «Торпедо», одна из них — сорвавшийся трансфер Дзюбы

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос, что нужно было сделать «автозаводцам» для сохранения прописки в РПЛ. Напомним, после 27 туров столичный клуб потерял математические шансы остаться в элитном дивизионе.

«Трансфер Дзюбы, не случившийся, — это была первая фатальная ошибка, вторая — увольнение Талалаева. Я надеюсь, что тем двум людям, которые зарубили трансферы Дзюбы, сильно икается. Люди мне рассказывали, что он не забьет больше двух голов», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

Как известно, зимой 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» форвард провел 11 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре ассиста.