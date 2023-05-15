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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев оценил выбор «Торпедо» стадиона на Первую лигу

15 Мая 2023 • 22:01 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев порассуждал над выбором, который столичное «Торпедо» сделало в пользу будущего стадиона для игр Первой лиги. «Автозаводцы» будут проводить матчи на «Лужниках».

«Может быть, у них есть хорошие деньги или играет роль имиджевая составляющая. Либо просто нет другого выбора, ведь своего стадиона нет», - заявил Игнатьев Legalbet, добавив, что не понимает, что сподвигло клуб оставаться играть на 80-тысячной арене. Пожалуй, самой главной футбольной арене всей страны.

Напомним, в минувшие выходные «Торпедо» официально оформило своё возвращение в Первую лигу из РПЛ – для этого «чёрно-белым» потребовалось всего 27 туров.

В «Торпедо» рассказали, на каком стадионе клуб будет играть в Первой лиге

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Лужники Борис Игнатьев
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