Булыкин считает, что у Николича получится в «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном назначении Марко Николича главным тренером «бело-голубых».

«Будем надеяться, что Николич разберется в ситуации. В «Локомотиве» у него все было неплохо. Важно, чтобы он был хорошим мотиватором для команды. Николич сделает боеспособную команду, которая в следующем сезоне будет биться за призовые места», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что многое будет зависеть от летней трансферной кампании «Динамо», у руководства «бело-голубых» остался последний шанс, если в следующем сезоне снова будет провал, то перестановок в клубе не избежать.

После 27 туров столичный клуб занимает седьмое место в РПЛ, набрав 42 очка.