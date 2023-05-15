Радимов — о «Динамо»: «Чувствуется, что тренер и команда устали друг от друга»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об отставке сербского специалиста Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

По словам Радимова, он понял, что у Йокановича ничего не выйдет в «Динамо» во время просмотра матча 18-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» обыграли «Крылья Советов» (1:0). По мнению эксперта, в той встрече москвичам сильно повезло.

Кроме того, Радимов подверг критике новобранцев команды, отметив, что с такой линией обороны «бело-голубым» сложно рассчитывать на что-то серьёзное.

«Чувствуется, что тренер и команда устали друг от друга. Впрочем, люди, отвечающие в «Динамо» за селекцию, тоже приложили руку к тому, что Йоканович даже до конца сезона не доработал. Привезли за солидные деньги Фернандеса, Маричаля, Майстровича, но никто из них не помог», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

После 27 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка. До конца чемпионата командам осталось провести по три матча.