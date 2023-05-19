Габулов – о Николиче: «Вызывает вопросы, что он два года без работы»

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов оценил возможный приход в «Динамо» нового сербского специалиста – Марко Николича.

«Николич - хороший специалист, но у меня вызывает вопросы, что он два года находится без работы. «Динамо» стоит изучить этот вопрос, но я бы обратил внимание на молодых российских тренеров», - цитирует Габулова «Матч ТВ».

Напомним, что Николич уже работал в РПЛ – он возглавлял московский «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Вместе с «железнодорожниками» серб смог взять Кубок России.

Ранее Габулов уже назвал имя одного молодого тренера из России, который бы подошёл «Динамо».