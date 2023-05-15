Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отставке главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича после крупного поражения от «Ахмата».

- Как восприняли отставку Йокановича?

- Это было ожидаемо, потому что уже довольно давно «Динамо» играет совсем плохо. Все хуже и хуже.

- Может быть, тогда надо было раньше его снимать, или были предпосылки к тому, что ситуация выправится?

- Не исключено, что стоило снимать раньше. Но, видимо, руководство клуба чего-то ждало. Ну теперь уж как получилось. Но надо с футболистов тоже спросить за результат. Они-то что делают на поле?

- Команда не выкладывается в матчах?

- Конечно, не выкладывается. Футболисты очень плохо играют. И уже давно. Много критикуют оборону, но претензии есть не только к защитникам, потому что обороняется вся команда, а не три-четыре защитника и вратарь. Впереди тоже команда не играет так, как нужно.

- Это опять же тренерский просчет, если он не настраивал команду должным образом, не доносил до игроков свои мысли и не мотивировал их?

- Наверное. У Йокановича не получилось создать внутри команды коллектив, чтобы ребята выходили и бились на поле.

- Игра «Динамо» выглядит совсем безнадежно?

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- В этом сезоне - да. Как я понимаю, они уже потихоньку доигрывают сезон. Искры в глазах нет, просто хотят три тура доиграть до отпуска и все.

- Состав у команды сильный. Почему такое отношение к своей работе?

- Вот пусть футболисты об этом расскажут. Почему у них не получилось с этим тренером. С таким составом «Динамо» спокойно могло бороться за призовую тройку. Неужели у «Ростова», например, состав сильнее? Нет. Просто там пацаны бьются за Карпина и за все остальное, поэтому и результаты хорошие. Видно, что внутри у команды отличный микроклимат.

- Какой видите судьбу «Динамо» после окончания сезона? Команду ждет перестройка?

- Не думаю, что будут серьезные изменения в составе. Конечно, добавится несколько человек для усиления. А так, состав добротный. Нужно защиту укрепить. Для начала надо угадать с тренером. Может быть, новый наставник и из этого состава слепит боеспособную команду. Они же играли раньше и неплохо. С тем же Йокановичем. А после зимней паузы все испортилось. Видимо, подготовка была не качественной, потому что после сборов команда просто встала.

- Пишут, что «Динамо» договорилось с Николичем. Как вам такой вариант?

- Он нормально работал в «Локомотиве». Неплохой вариант. Но мне бы хотелось, чтобы дали поработать кому-то из своих динамовских тренеров. Я за российских специалистов. Не могу назвать фамилии, но таких тренеров много. Мне кажется, что с нашим тренером сейчас «Динамо» было бы выше в таблице. Но шанса поработать нашим специалистам пока не дают. Был Йоканович, теперь будет Николич. Посмотрим, что будет дальше с «Динамо».

Елена Григорьевская