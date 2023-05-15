Агент Сафонов высказался о будущем Тюкавина в «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

По словам Сафонова, положение Тюкавина в «Динамо» во многом будет зависеть от того, кто станет новым главным тренером «бело-голубых».

«К нему меньше всех вопросов, он всегда выходит, старается. У нас есть действующий контракт, если скажут, что не нужны — найду вариант, не вижу проблем. Даже в голову не приходило бегать спрашивать что-то», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 7 миллионов евро.