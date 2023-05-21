Футболист «Торпедо» Эркинов: Сложно играть, когда твоя команда уже вылетела

Нападающий «Торпедо» Хожимат Эркинов поделился комментарием после поражения в матче 28-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:3).

«Сложно играть, осознавая, что уже вылетел. Но все равно, даже когда грустно, все силы будем отдавать, чтобы защищать «Торпедо». Это клуб с историей — отдадим все силы, чтобы достойно за него играть», — приводит слова Эркинова «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 28 туров московское «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 13 набранных очков.