Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение руководства «Динамо» отправить в отставку главного тренера Славишу Йокановича.

- Думаете, руководство припозднилось с увольнением Йокановича?

- Я не могу дать точного ответа на этот вопрос, потому что у меня нет доступа к руководству «Динамо». Не знаю, какие задачи стояли перед ним в начале сезона.

- Сообщалось, что Марко Николич сменит своего соотечественника.

- Если судить по тому, как Николич строил свою работу в «Локомотиве», – это хороший выбор. Ему будет просто адаптироваться в клубе. Его работа в Москве показала, что он не сторонник решительных мер. Он постепенно перешёл от стиля Юрия Павловича Сёмина к своему. В этом году между концом сезона и началом следующего очень мало времени. Не знаю, как Николич справится с этой тонкостью. Конечно, команде необходимо укрепление. Ему будет сложно работать из-за короткой паузы.

- Вам кажется, что «Динамо» испытывает кадровые проблемы?

- Да, конечно. Тем более по сравнению с тем, что было у Шварца. По качеству игроков команда просела.

- Можете назвать конкретные позиции?

- Центральных защитников не хватает, центральных атакующих полузащитников тоже. Разрушители есть, созидателей не видно. Не совсем понятно, как обстоят дела в нападении. Понятно, что у Йокановича был выбор в атаке - либо Тюкавин, либо Смолов. Думаю, можно было их обоих выпускать на поле одновременно. Они не одноплановые игроки. Николичу надо будет решать эту проблему, но в команде есть и те, вокруг кого можно выстраивать игру.

- Сейчас понятно, что команда, скорее всего, не попадёт в пятёрку. Это провал для клуба?

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- Вы знаете, я давно слежу за этим клубом. Долгое время просто было непонятно, по какому пути идёт команда. Мне показалось, что при Шварце это понимание пришло. Появилась чёткая структура, управление коллективом и прочее. Когда из клуба ушёл ряд игроков, Шварц тоже погрузился в поиски. Сейчас приходится начинать с нуля.

- Можно сказать, что весь проект сейчас на начальной стадии развития?

- Всё начинается с комплектования состава, с его усиления. Вчера Степашин сказал, что надо строить полностью новую команду. Мне не совсем понятно, что стоит за этими словами, но в клубе, видимо, думают об этом.

Теперь непонятно, как будут развиваться события, опора на легионеров себя не очень оправдывает. Хотя примеры «Зенита» и «Оренбурга» говорят о другом. Оренбуржцы же нашли не очень дорогих игроков за границей и сделали неплохую атакующую линию.

- К слову об «Оренбурге». Писали, что Личка может возглавить «Динамо».

- Он, как и Николич, хорошо адаптировался к нашему чемпионату. Они близки нам по менталитету.

Григорий Петерсон