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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Сафонов сомневается, что «Динамо» стоит назначать Шпилевского

19 Мая 2023 • 19:48 Комментировать
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Динамо Москва
Через 20 ч. 5 мин.

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном назначении главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского в московское «Динамо». Напомним, ранее столичный клуб объявил об отставке Славиши Йокановича.

«Шпилевскому 35 лет, такие серьезные клубы он не тренировал, поэтому вопросы возникают, неубедительная кандидатура. Но тут смотря какие цели преследует «Динамо». Если цель — быть в десятке и не вылететь, наверное, Шпилевский справится. Если выиграть чемпионат, то я сомневаюсь», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После 27 туров «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Динамо Москва Алексей Сафонов Алексей Шпилевский
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