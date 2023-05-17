Агент: «По контракту Савич должен будет остаться в «Торпедо»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Торпедо» Игора Савича, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, в 27 турах текущего розыгрыша РПЛ «автозаводцы» набрали лишь 13 очков, лишившись шансов сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола. По словам Идризовича, в контракте 22-летнего боснийца нет пункта, позволяющего ему покинуть московский клуб в случае вылета в Первую лигу.

«У Игора контракт ещё на два года, пока он останется в «Торпедо». Но никто из клуба ещё ни разу нам не звонил, чтобы о чём-то договориться, обсудить. Если Савича хотят оставить в команде, то по контракту он должен будет остаться», — цитирует Идризовича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Савич провёл за «Торпедо» 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до лета 2025 года.