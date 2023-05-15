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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Йоканович не заслужил такого отношения к себе»

15 Мая 2023 • 13:30 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Москва
20.05 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

Напомним, что об уходе сербского специалиста из московского клуба было объявлено вчера, 14 мая, после поражения «бело-голубых» в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:3).

Мостовой считает, что руководству «Динамо» стило принять решение по Йокановичу уже после окончания сезона. Эксперт выразил мнение, что в провальных результатах команды виноваты футболисты, а не тренер.

«В провале «Динамо» по большей части виноваты игроки, а не тренер. Если бы там молодёжь была поскромнее, не возвышала себя после двух-трёх удачных матчей, не было бы столько проблем. Думаю, Йоканович не заслужил такого отношения к себе», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Йоканович возглавлял «Динамо» с лета прошлого года. Под руководством сербского специалиста в нынешнем сезоне РПЛ «бело-голубые» провели 27 матчей, набрали 42 очка и сейчас занимают седьмое место в турнирной таблице. Также динамовцы дошли до финала Пути регионов в Кубке России, где уступили «Акрону» (0:0, 1:4 — пен).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Славиша Йоканович
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