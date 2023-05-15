Сёмин: «В регрессе Захаряна есть вина бывшего тренера «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что в регрессе 19-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна виноват экс-наставник команды Славиша Йоканович.

Напомним, сербский специалист был отправлен в отставку после поражения «бело-голубых» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

«Нельзя говорить, что Захарян провёл плохой сезон. Просто от него ждали большего, как и от всей команды «Динамо». В регрессе Арсена есть вина их бывшего главного тренера», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 34 матча, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.