Уилкшир: «Отставка Йокановича стала для меня неожиданностью»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался об отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера «бело-голубых».

Австралиец признался, что увольнение сербского специалиста стало для него неожиданностью, так как Уилкшир считал, что Йокановичу позволят доработать до конца сезона. При этом эксперт согласился с тем, что весной игра «бело-голубых» выглядела плохо, а экс-главный тренер не смог построить команду с характером.

«Очевидно, что после зимнего перерыва были какие-то проблемы. И удручали не только результаты, но и сама игра. И сейчас наступает важнейший момент для перестройки перед следующим сезоном», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. До конца сезона командам осталось провести по три игры.